محافظ أسوان: أسباب حريق مصنع سكر كوم أمبو ما زالت غير معلومة

قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إن الحريق الذي نشب ظهر أمس في مصنع الخشب الحبيبي الملحق بمصنع السكر بمدينة كوم أمبو، أسفر عنه 12 مصابًا، تم علاجهم جميعًا، موضحًا: «7 تلقوا العلاج في موقع الحادث، و5 تم إحالتهم للمستشفى على الفور، وجميعهم تعافوا».



وأضاف محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الأربعاء، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة، لافتًا إلى انتظاره نتائج المعمل الجنائي.



وأشار إلى تكوين مجلس الوزراء غرفة عمليات لمتابعة الحريق وجهود الإطفاء، والدفع بـ10 سيارات الإطفاء التابعة للمركز، مشيدًا بمشاركة قوات الحماية المدنية.



وأوضح أن سوء الأحوال الجوية هو ما تسبب في استمرار الحريق لفترة طويلة، مستطردًا: «هناك طائرة قامت برش المياه على النيران، وهو ما ساعد في السيطرة على الحريق بشكل كبير».



وشب ظهر أمس الأربعاء، حريقًا في مصنع الخشب الحبيبي الملحق بمصنع السكر بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان، وهو ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.