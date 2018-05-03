«العدل الأمريكية» تتهم مدير «فولكسفاجن» السابق بالتآمر في فضيحة عوادم السيارات

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اتهمت وزارة العدل الأمريكية المدير التنفيذي السابق لمجموعة فولكسفاجن الألمانية لإنتاج السيارات مارتن فينتروكورن بالتآمر والمشاركة في فضيحة الغش في تقدير نسبة العوادم المنبعثة من سيارات المجموعة.

جاء ذلك في صحيفة دعوى موسعة قدمتها الوزارة إلى المحكمة المختصة في مدينة ديترويت بولاية ميتشجان وتم نشرها اليوم الخميس.

واتهمت الوزارة فينتركورن بأنه كان جزءا من المؤامرة على انتهاك قوانين البيئة الأمريكية.

كان فينتركورن استقال من منصبه في سبتمبر 2015 بعد فترة وجيزة من كشف السلطات الأمريكية لعملية غش في قياس نسبة العوادم المنبعثة من العديد من سيارات مجموعة فولكسفاجن.

وأكد فينتركورن أنه لم يقم بتصرف خاطئ عمدا.