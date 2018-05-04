قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إنه متابع جيد لكرة القدم ومشجع قوي لنادي الزمالك، مشيرًا إلى محاولته ممارسة كرة القدم في صغره، إلا أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء.

وأضاف «ساويرس»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، مازحًا: «الأمور التي فشلت فيها أحاول العودة إليها من باب خلفي، فعندما كنت صغيرًا حاولت ممارسة كرة القدم في نادي الجزيرة، ولكن كانوا دائمًا يجلسونني على مقاعد البدلاء ولم أكمل، وعندما كبرت كان نفسي أملك أي شيء له علاقة بالكرة فأنشأت فريق الجونة، الذي صعد إلى الدوري الممتاز».

وتابع: «فريق الجونة منذ عشرة أعوام، ومن غير المعقول دخول هذا المجال من شخص غير مهتم بكرة القدم».

وأشار إلى خوفه من الذهاب إلى ملاعب كرة القدم، منذ حضوره الواقعة المأساوية بتدافع الجماهير بملعب نادي الزمالك وسقوط سور الملعب خلال مباراة الزمالك وفريق دوكلا التشيكي، ومصرع 48 مشجعًا، مضيفًا: «أصابتني عقدة من هذه الحادثة، وكنت أحب الحضور في مدرجات الدرجة الثالثة بسبب الحماس الشديد، ولكن منذ سقوط المدرجات وموت مشجعين، وأنا أخاف الحضور للاستاد».