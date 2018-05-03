كرم جبر: الصحافة الورقية تواجه أخطارا كبيرة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة الورقية تواجه أخطارا كبيرة، من حيث تضييق فرص العمل وإحداث نوع من البطالة.



وأضاف رئيس «الوطنية للصحافة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأربعاء، أن الهيئة تعد لإقامة مؤتمر، بعد انتهاء شهر رمضان، وتقديم عدة ندوات حول كيفية التعامل مع الثورة الرقمية.



وتابع أن الهيئة تجري حاليًا استطلاع رأي حول «ماذا يريد القراء من الصحافة؟»، معقبًا: «إنه لأول مرة يُعد هذا الاستطلاع في مصر، لكنه ضروري حتى يتم التعرف عما تحتاجه الصحافة».



واستطرد: «الصحافة الورقية تحتاج إلى أن تضبط إيقاعها على الرأي العام، لأنها في أحيان كثيرة تعبر عن رأيها هي لا رأي الرأي العام، وهو الأمر الذي أقلّ من توزيعها»، لافتًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب الصحفيين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الإعلامي والصحفي.



ونوه إلى احتياج الصحفيين إلى دورات تدريبية مهنية مكثفة في ظل التطورات التكنولوجية لمواكبة العصر، موضحًا أن "السوشيال ميديا أصبحت فضاء لنشر كثير من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تعتمد عليها الصحافة في بعض الأحيان في أخبارها، لذلك هناك ضرورة ملحة للتدريبات المهنية للذين يمتهنون العمل الصحفي».