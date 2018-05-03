«الإسكان»: نعمل على تطوير آخر منطقتين غير آمنتين في محافظة دمياط

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن العمل جارٍ لتطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين، في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مضيفًا: «لتصبح بعدهما المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة».

من جانبه، قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن المنطقتين تضما حوالي 194 وحدة سكنية على مساحة إجمالية حوالي 8 أفدنة من أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع التطوير يتضمن إنشاء 10 عمارات سكنية، توفر حوالي 200 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.

ونوَّه «صديق»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن الأهالي سيعودون إلى المنطقتين بعد تطويرهما والسكن في وحداتهما الجديدة، مضيفا أن الصندوق صرف قيمة إيجارات «800 جنيه مقابل الوحدة السكنية الواحدة» لمدة سنة مقدمًا.