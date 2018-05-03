كشفت رجاء محمد العقرب، التي أعلنت أمس عن تبرعها لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان، بمبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، قائلة إن جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، يعالج قلوب الأطفال، الذين حُرمت منهم.



وأضافت «العقرب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الأربعاء، أنها لا تمتلك أطفالًا لعدم قدرتها على الإنجاب، لافتة إلى إجرائها 3 عمليات جراحية في إنجلترا لعلاج الأمر لكن لم يفلح أي منها.



وتابعت أنها بعد انفصالها عن زوجها تبنت طفلًا أنجبه زوجها من امرأة أخرى، وتكلفت برعايته حتى نضج وتزوج لكنه لم يبر بها، رغم كبر سنها الذي يصل إلى 73 عامًا، مشيرة إلى عدم امتلاكها أي أقارب يهتمون بها سوى قريب واحد يدعى «سيد» يهتم بالسؤال عنها كل 10 أيام.



وذكرت أنها زارت مستشفى مجدي يعقوب للقلب بأسوان، من قبل، مشيدة بمستوى الخدمة المقدم داخلها بقولها «إنها أكثر نظافة من مستشفيات كثيرة بإنجلترا، ويعالج الأطفال مجانًا ولا يأخذ المال نظير أي شيء، هو فقط يخدم الآخرين بعلمه، ويستحق أن نفتخر به جميعًا».





