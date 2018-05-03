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بعد اكتشاف حقل نفطي.. تامر أمين: «إيني» وش السعد على المصريين

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 8:28 م | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 8:28 م

علق الإعلامي تامر أمين، على إعلان شركة «إيني»، الإيطالية عن اكتشافها حقل نفطي جديد في الصحراء الغربية، قائلًا إن « شركة "إيني" هي وش السعد على المصريين».

وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «الحياة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الشركة هي من بدأت اكتشافات حقول الغاز في البحر المتوسط، بالإضافة إلى اكتشافها حقلًا نفطيًا في الصحراء الغربية، لتفتح الطريق أمام اكتشاف حقول البترول.

وتابع: «مش عيب لو خلفنا بنات قريب نسميها "إيني"، طالما هي وش السعد».

وأشار إلى ما وصفه بـ«خزعبلات السوشيال ميديا»، التي تتحدث عن الحظ الجيد في اكتشاف الحقول الجديدة، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها حظ، لكن فيه توفيق ربنا والاجتهاد اللي مبيجيش اعتباطًا، ولكن بناء على دراسة واجتهاد، فالتوفيق حليف المجتهدين».

وأشاد بإسهامات الدبلوماسية المصرية في الاكتشافات الجديدة، عبر إبرام الاتفاقيات مع دول الجوار لترسيم الحدود، ما ساهم في بدء أعمال البحث والاكتشاف.

واستطرد: «هذه الاكتشافات موجودة في الأرض المصرية منذ عشرات السنين، واكتشافها الآن يعني أن اللي قبل كده مكنوش شايفين شغلهم».


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