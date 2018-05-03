حصاد 762 فدان قمح من إجمالي 980 بجنوب سيناء

قال المهندس عاطف حامد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه تم حصاد 762 فدانا من محصول القمح، وذلك من إجمالي 980 فدانا بجميع مدن المحافظة، مضيفا أنه جارٍ حصاد باقي المساحة.

وأعلن «حامد»، اليوم الخميس، بدء عمليات التوريد للقمح بالمحافظة الإثنين المقبل، في حضور ممثل من جمعية الموازين، ومندوب من الشونة، ومندوب من البنك الزراعي، ومندوب من مديرية الزراعة، وآخر من مديرية التموين، موضحا أنه سيتم جمع محصول القمح من المزارعين واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بتوريده للشنون بالإسماعيلية، كما أنه سيتم توفير سيارات لنقل المحصول من قبل المحافظة حيث إنه لا يوجد شون لتخزين القمح بجنوب سيناء.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة لاستلام القمح من المزارعين، وذلك بالتعاون بين مديريات الزراعة والتموين والبنك الزراعي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم السبت المقبل؛ لوضع الخطوات التنفيذية لعمليات التوريد.