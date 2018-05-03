15 ليلة للعرض المسرحى «مُرَّة» على مسرح مركز الجيزة

تستعد فرقة السامر لتقديم عرضها المسرحى «مُـرَّة» على مسرح مركز الجيزة الثقافى اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة 15 يوما، وذلك فى إطار مشروع نشر الثقافة المسرحية الذى أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع باقى قطاعات وزارة الثقافة.

عرض «مُـرَّة» إخراج عادل بركات، ومخرج منفذ محمد النبوى، وتصميم ديكور وملابس محمد فتحى، وموسيقى وألحان أحمد الدمنهورى، وبطولة سمية الإمام، وأحمد أبو عميرة، ومحمد الروضى، ودينا مجدى، وإيهاب عز العرب، وإبراهيم جمال، وأحمد فرحات، ومحمود العراقى، وعامر همام، وعبدالله الوردانى، وبرومو المسرحية إهداء من الفنان محمود حامد.

العرض مأخوذ عن المسرحية العالمية «ميديا» للكاتب الإغريقى القديم «يوربيدس»، وضع لها المخرج عادل بركات معالجة قائمة على فكرة أن المرأة حينما يهجرها الرجل تشعر بزلزلة الكيان والإهانة فيولد لديها رغبات مكبوتة قد تدفعها للشر والقتل.

ويقول بركات: إن تلك الأفكار يقدمها العرض من خلال شخصية «مُـرَّة» تلك المرأة التى أتت من مجتمع الغجر إلى مجتمع «قاسم والكبير» هذا المجتمع الراسخ ذو النظم والقوانين مجتمع له أصوله وأعرافه وتقاليده فى تاريخنا وموروثنا، تحاول «مُـرَّة» هنا أن تفرض هى قانونها ولكن نظرا لأنها فكرت برغباتها ونزواتها وحادت عن طريق ومنطق العقل فوصل بها الشطط إلى قتل أبنائها دون وعى منها فى محاولة للقضاء على مجتمع الذكورة والتخلص من جنس الرجال متجسدا فى أولاده الذكور، وبذلك يكون انتقامها بالقضاء على المستقبل وبهذا تتماثل مع إحدى أساطيرنا وحكاياتنا الشعبية.. أمنا الغولة.

ويشير إلى أن عرض «مُـرَّة» يطرح قضية مجتمعية فى إطار فولكلورى كإحدى سمات فرقة السامر المسرحية.