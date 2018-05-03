السودان يغلق 13 ممثلية دبلوماسية لدوافع اقتصادية

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أمر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بإغلاق 13 ممثلية دبلوماسية وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد وذلك لأسباب اقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن: «الرئيس البشير أصدر قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية، وذلك بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية واعتماد بعثة الرجل الواحد في سبع بعثات».

وجاء قرار «البشير»، بعد أيام على إقالته وزير خارجيته إبراهيم غندور، عقب إعلانه أمام البرلمان السوداني أن الدبلوماسيين في البعثات الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر.

ويفيد القرار الرئاسي بـ«تخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30%؛ ليصبح جملة التخفيض 50%، وتصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية؛ ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها».

وعانى السودان من نقص في العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، وأُجبر المصرف المركزي على خفض قيمة العملة السودانية لمرتين في يناير الماضي.

وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني سريعا عقب رفع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم لعقود.

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير وكل المصارف الدولية ما زالت متوقفة عن القيام بالتحويلات مع نظيراتها السودانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وواجهه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه ما أفقد البلاد 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم حتى وصل إلى حوالي 56%، وتسبب في نقص بالمنتجات البترولية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، إضافة إلى زيادة أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى، ونتيجة لذلك خرجت مظاهرات مضادة للحكومة في العاصمة ومدن أخرى.