ذكرت صحيفة «أساهي» اليابانية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن بيونج يانج سمحت لأول مرة في التاريخ، لمراقبين بالدخول إلى منشآت أسلحتها النووية، وهي مستعدة أيضا لتدمير صواريخها العابرة للقارات.

وتُجرى الآن مناقشة شروط وأساليب نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، على ضوء التحضير للقمة بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا للصحيفة، فإن مجموعة من 3 أشخاص، ينتمون لوكالة المخابرات الأمريكية الـ«سي آي إيه» وأخصائيين نوويين، زاروا كوريا الشمالية في أواخر أبريل الماضي، وبقوا هناك لمدة أسبوع تقريبا، وكانت النتيجة موافقة كوريا الشمالية على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإطلاع المراقبين على قدراتها النووية، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وذكرت الصحيفة في الوقت نفسه، أن تدمير الأسلحة النووية الكورية الشمالية، مسألة توقيت، وما يمكن لبيونج يانج أن تحصل عليه «في المقابل»، هو الآن في طور المناقشة.

وتعد مسألة نزع السلاح النووي الكامل، واحدة من أهم بنود الإعلان المشترك للكوريتين بعد قمة تاريخية لكيم جونج أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الجمعة الماضية في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.