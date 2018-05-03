الزهور بطلا للدورى الممتاز لكرة اليد ويتأهل لدورى المحترفين

توج فريق نادى الزهور بالمركز الأول للدورى الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على نادي هليوليدو 34 / 25 فى المباراة التى أقيمت بينهما علي أرض الصالة المغطاة بشبين الكوم.
بذلك يعلن رسميا تأهل فريق نادى الزهور بقيادة وائل عبد العاطى للمشاركة فى منافسات نهائيات دوري المحترفين لكرة اليد الموسم المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن الفريق بذلك جهدا كبيرا على مدار الموسم الجارى، مشددا على الدور الإيجابى الذى لعبه الجهاز الفنى فى المباريات مما يؤكد على خبرة وائل عبد العاطى كونه أحد المدربين البارزين فى اللعبة.
ووجه الدمرداش رسالة تقدير لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزهور الذين كانوا يحرصون على مساندة الفريق فى جميع المباريات، مشددا على أن الفريق سوف يكون له شكل مختلف فى دورى المحترفين من خلال اعتماد الزهور على ابنائه اللاعبين.