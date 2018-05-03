الزهور بطلا للدورى الممتاز لكرة اليد ويتأهل لدورى المحترفين

توج فريق نادى الزهور بالمركز الأول للدورى الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على نادي هليوليدو 34 / 25 فى المباراة التى أقيمت بينهما علي أرض الصالة المغطاة بشبين الكوم.

توج فريق نادى الزهور بالمركز الأول للدورى الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على نادي هليوليدو 34 / 25 فى المباراة التى أقيمت بينهما علي أرض الصالة المغطاة بشبين الكوم.

توج فريق نادى الزهور بالمركز الأول للدورى الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على نادي هليوليدو 34 / 25 فى المباراة التى أقيمت بينهما علي أرض الصالة المغطاة بشبين الكوم.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن الفريق بذلك جهدا كبيرا على مدار الموسم الجارى، مشددا على الدور الإيجابى الذى لعبه الجهاز الفنى فى المباريات مما يؤكد على خبرة وائل عبد العاطى كونه أحد المدربين البارزين فى اللعبة.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن الفريق بذلك جهدا كبيرا على مدار الموسم الجارى، مشددا على الدور الإيجابى الذى لعبه الجهاز الفنى فى المباريات مما يؤكد على خبرة وائل عبد العاطى كونه أحد المدربين البارزين فى اللعبة.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن الفريق بذلك جهدا كبيرا على مدار الموسم الجارى، مشددا على الدور الإيجابى الذى لعبه الجهاز الفنى فى المباريات مما يؤكد على خبرة وائل عبد العاطى كونه أحد المدربين البارزين فى اللعبة.