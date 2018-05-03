مدرب «الترجي»: نتائج الأهلي المحلية لن تؤثر عليه فى مواجهتنا

شدد مجدي تراوي، مدرب فريق الترجي التونسي، على صعوبة مواجهة الأهلي غدًا، في افتتاحية مشوار الفريقين لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال: «دائمًا مباريات الأهلي والترجي، تحمل قوةً وحماسًا بين الفريقين الكبيرين في إفريقيا».

وأوضح أن الترجي جاهز لمواجهة الغد، مؤكدًا أن فريقه اعتاد دائمًا على مواجهة الأهلي في دوري الأبطال في الأدوار النهائية، وأيضًا دور المجموعات.

وأكّد تراوي، على أن فريقه خسر أمام الأهلي، البطولة الماضية، في ربع النهائي لأخطاء فنية في فريقه، مشيرًا إلى أن فريقه قدم عرضًا طيبًا، ولكن الأهلي نجح في استغلال أخطاء الترجي، ونجح في حجز بطاقة التأهل.

ورفض مدرب الترجي التأكيد على رغبة فريقه في استغلال تأثّر الأهلي بنتائج آخر مباراتين له على الصعيد المحلي، مؤكدًا أن الفرق الكبيرة لا تتأثر سلبًا بالنتائج، ولكن تستحضر دافعًا وحافزًا قويًا قبل المواجهات الصعبة من أجل استعادة الانتصارات، وهو ما تم التأكيد عليه في محاضرة الجهاز الفني مع لاعبي الترجي.

جاءت التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، الخميس، عشية مباراة الأهلي والترجي التونسي، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.