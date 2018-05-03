ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية إلى 9 قتلى

ذكرت قناة «WSAV-TV» التلفزيونية نقلا عن السلطات المحلية الأمريكية، أن حادث تحطم طائرة النقل العسكرية الأمريكية «C-130»، في ولاية جورجيا أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ9 الذين كانوا على متنها.

وأعلن سلاح الجو الأمريكي عن تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا، أمس الأربعاء، وقال في بلاغ أولي إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ممن كانوا على متنها.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز «C-130 Hercules» تابعة للحرس الجوي الوطني بالقرب من مطار مدينة سافانا، في الساعة 11:30، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وقالت جينا بيلبو، وهي مسؤولة من مكتب شريف مقاطعة إيكنغهام: «على حد علمنا، لا يوجد ناجون».

وسقطت هذه الطائرة على الطريق السريع بعد وقت قصير من إقلاعها. واعتبر ممثل الشرطة أنه بفضل معجزة حقيقية لم تكن هناك سيارات على الطريق في تلك اللحظة التي تحطمت فيها طائرة النقل العسكرية على هذا الطريق السريع.

وتعود الطائرة المنكوبة لشعبة طيران 156 التابعة للحرس الوطني الأمريكي في بورتوريكو. وعند تحطمها كانت في طريقها إلى قاعدة ديفيس مونتانا الجوية في ولاية أريزونا.

وطائرة هرقل «C-130» هي طائرة نقل تكتيكية رئيسية، ليست فقط لسلاح الجو الأمريكي، ولكن أيضًا للعديد من الدول الغربية الأخرى. وهي قادرة على حمل حوالي 20 طنا.

ويجري تسليح بعض نماذجها بمدفع رشاش. وتم تصميم هذه الطائرة للنقل التكتيكي، وكذلك للإنزال المظلي للعسكريين مع معداتهم، وهي تتسع لأكثر من 90 جنديا أو نحو 60 مظليا.