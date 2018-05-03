محافظ قنا يضع حجر الأساس لمصنع درفلة الحديد بمنطقة قفط الصناعية

وضع محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، حجر الأساس لمصنع درفلة الحديد بمنطقة كلاحين قفط الصناعية وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المصنع والشركاء الآخرين والنائب محمد سليم عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مدينة قفط.

وأوضح الهجان، أن المصنع سوف يقام علي مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بـ 23 مليون دولار يساهم في توفير من 250 إلى 300 فرصة عمل مؤكدا على أن القيادة السياسية تسعي دائما الي توفير مناخ ملائم لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية مؤكدا على أن وضع حجر الأساس لمصنع درفلة الحديد بتكلفة استثمارية تتخطي 400 مليون جنيه على أرض قنا هو خير دليل علي نجاح تلك السياسات لافتا الي ان منطقة قفط الصناعية شهدت مؤخرا إقامة العديد من المصانع الهامة حيث تضم 60 مشروع ما بين مشروعات منتجة وتحت الإنشاء بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى مليون و600 الف جنيه وتوفر حوالي 3 آلاف و400 فرصة عمل للشباب.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن حياة كريمة لهم مشيرا الي ان المحافظة تقوم حاليا بإنشاء مجمع لخدمات الإستثمار بهدف تيسير كافة الإجراءات علي المستثمرين مما يمثل عامل جذب اضافي لراغبي الإستثمار بالمحافظة بجانب ما تتمتع به من موقع متميز قرب موانئ التصدير بالبحر الاحمر وشبكة طرق داخلية واقليمية متميزة بالاضافة الي توافر الايدي العاملة من الشباب والخريجين ذوي الكفائة والجدية في العمل داعيا رجال الاعمال المصريين والأجانب إلى الاستثمار في قنا ذاكراً إنها تعطي امتيازات كبيرة للمستثمرين مشددا على مسئولي الاستثمار والصناعة بقنا بضرورة بذل جهد تسويقي غير تقليدي لجذب المستثمرين.

وذكر رئيس مجلس إدارة المصنع ان قانون الاستثمار الجديد والذي صدر عام 2017 ساهم بشكل كبير في انهاء كافة الاجراءات والتراخيص الخاصة بالمصنع في وقت قياسي مضيفا انه سيتم البدء في تشغيل خطوط انتاج المصنع مع نهاية عام 2019 موضحا ان الانتاج اليومي سيصل الي 500 طن بما يعادل 180 الف طن سنويا وذلك من خلال عدد 2 فرن و 5 خطوط انتاج مزوده باحدث التكنولوجيا ولفت الي ان مجلس ادارة المصنع يسعي الي زيادة الانتاج مستقبلا ليصل الي 35 الف طن يوميا وسلم رئيس مجلس ادارة المصنع درع لمحافظ قنا معبرا عن عظيم شكره وتقديره لما وجده من دعم وتعاون كبيرين من قبل السيد المحافظ في انهاء الاجراءات الخاصة بإنشاء المصنع.