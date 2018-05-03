ترامب عن الأمريكيين المحتجزين بكوريا الشمالية: انتظروا الجديد

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى أنه قد يكون لديه أنباء بشأن مصير ثلاثة أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية.



وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر، يقول: "كما يدرك الجميع، كانت الإدارة (الأمريكية) السابقة تطالب منذ فترة طويلة بإطلاق سراح ثلاثة رهائن محتجزين في معسكر عمل في كوريا الشمالية، دون جدوى.. لكن انتظروا الجديد!".



وجاءت تغريدة ترامب بعد أن ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوريا الشمالية نقلت ثلاثة محتجزين أمريكيين من معسكر عمل إلى فندق على مشارف بيونج يانج.



ومن المتوقع أن يعقد ترامب قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الشهر.