قال المغني والموسيقار الليبي، حميد الشاعري، إن والده كان معارضًا لدخوله مجال الغناء، موضحًا أنه طرده من المنزل بسبب إطلاقه أول ألبوم دون علمه، حسب تعبيره.

وأضاف «الشاعري»، خلال لقائه ببرنامج «عيشة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن والدته كانت مُدرسّة، إضافة إلى أن خالته كانت مديرة مدرسته، مؤكدًا أن الأخيرة هي التي نمّت فيه موهبته.

وتابع أنه صنع جيتارًا في إشبيلية بإسبانيا حينما كان في زيارة لأخيه هناك، معقبًا: «ظل هذا الجيتار معي حوالي 10 سنوات، لكن والدي كسره على دماغي».

واستطرد أن والده اقتنع بدخوله مجال الغناء بعد ثالث ألبوم أطلقه، مؤكدًا أن ليبيا لم يكن بها فنًا إلا في الدراسة، مضيفًا: «أُجبرت على ترك ليبيا والذهاب لمصر بعد واقعة حرق الآلات الموسيقية الغربية كلها؛ لاستيائي من الموقف».