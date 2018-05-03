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«البشير» يصدر عفوا عن السجناء الإثيوبيين في السودان


نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 5:42 م | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 5:42 م

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، منذ قليل، أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قرارا جمهوريا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم في قضايا الحق العام بالسودان.

وبحسب الوكالة، ألزم القرار الجمهوري جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد إلي العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى أول رحلة خارجية له منذ انتخابه مطلع أبريل الجاري، بعد استقالة سلفه هايلى ميريام ديسالين.

وطلب رئيس الوزراء الإثيوبي من الرئيس السوداني إطلاق سراح سجاء الإثيوبيين في السودان، وقال البشير، أثناء المباحثات، إن الإثيوبيين سيطلق سراحهم حسب طلب رئيس الوزراء.


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