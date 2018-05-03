تعقد الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، مؤتمرها السنوي الـ19 لمديري إدارات المرور، السبت المقبل، بدار الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر.

ويأتي المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة 3 أيام تحت شعار «التطور المروري وأثره على المواطن»، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من مديري الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، وقيادات أكاديمية الشرطة، وبحضور عدد من الخبراء المختصين في مجال المرور، ومراكز البحث العلمي، وأعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وممثلين عن القوات المسلحة ووزارات الصحة والبيئة والنقل والتنمية المحلية والبحث العلمي والتكنولوجيا.