ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على أمين مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كميات كبيرة من ياميش رمضان مجهولة المصدر، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بتخزين"رجب.ف"، 48 عامًا، أمين مخزن مواد غذائية، بدون ترخيص كميات كبيرة من ياميش رمضان مجهولة المصدر بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، باستهداف المخزن أمكن ضبطه وعثر بداخله علي كمية من المواد الغذائية طن جوز الهند، 500 كيلو زبيب، 600 كيلو بلح، 500 كيلو سوبيا ، 200 عبوة تين مجفف، 150 عبوة تمر هندي.

وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.