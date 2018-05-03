نائب السويس يطالب وزيرة التخطيط بزيادة الميزانية وحل أزمة الزواج الحديث وفتح ميناء بورتوفيق

طالب النائب عبدالحميد كمال من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية سواء الموازنة لمحافظة السويس أو قطاعات الخدمات في الصحة والتعليم والطرق وزيادتها؛ لأن هناك ظلم واضح بين السويس والمحافظات الأخرى.

وأكد النائب للوزيرة أثناء تواجدها صباح اليوم الخميس، بمحافظة السويس، أن هناك مشاريع صدق عليها رئيس الجمهورية ولم تظهر أي مؤشرات لتنفيذها على أرض الواقع مثل مدينة شرق السويس، وكذلك ترسانة رأس الأدبية، الذي صدر لها قرار جمهوري منذ عام 2016، علاوة على غلق ميناء بورتوفيق للركاب، والذي تكلف تطويره منذ 13 عامًا أكثر من 20 مليون جنيه.

وتابع النائب، «غلق الميناء تسبب في ارتفاع نسب البطالبة بالسويس، فضلًا عن إغلاق العديد من المصانع بالمحافظة، ما أدى إلى ارتفاع البطالة بالمحافظة، وتصدرت السويس مؤشرات البطالة على مستوى الجمهورية، مطالبًا بإعادة افتتاح ميناء بورتوفيق والمصانع المتعثرة والمغلقة وصرف حقوق العمال».

وأوضح النائب، أهمية مشاركة النواب والتعرف على أرائهم في احتياجات الأقاليم الاقتصادية المحلية، مع أهمية أن يكون هناك جلسة مع الوزير في أقرب وقت لحل مشاكل السويس، مشيرًا إلى ضررة حل مشاكل إسكان الزواج الحديث من 2001 حتى 2006، مطالبًا بسرعة إنهاء المشكلة بتدخل وزير التخطيط، والذي يقلق 11 ألف أسرة بالسويس.