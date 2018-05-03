مورينيو يرغب في بقاء فيلانيني ويستبعد لوكاكو من مواجهة برايتون

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه متفأجئ بعدم تكريم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق خلال حفل توزيع الجوائز الدولية الكبرى بالرغم من أداءه الجيد والثابت هذا الموسم .

وأوضح مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجلييز الممتاز والذي أجراه اليوم الخميس أن دي خيا قدم العديد من التصديات الأسطورية وأنقذ الفريق الخسارة في عدة مباريات سابقة هذا الموسم.

وأكمل: " مروان فيلايني لاعب مهم جدًا وأنا معجب به ولديه علم بأن إدارة النادي تريده أن يبقى في الفريق وأتمنى أن يبقى في صفوف الشياطين الحمر".

وأضاف:" إيريك بايلي عاد إلى تدريبات اليونايتد مرة أخرى وتدرب بشكل رائع وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة فيما سيغيب لوكاكو عن المشاركة في مباراة الغد ولكنه سيكون جاهز لمواجهة تشسلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".



واختتم:" أعتقد أن فريق برايتون سيبقى في البريميرليج الموسم القادم حيث يقدم كرستن هيوتون مدرب الفريق أداء رائع حتى الأن ولم يفاجئني لانه منذ بداية الموسم قدم مستوى جيد وبعقلية ليضمن البقاء في الدوري الإنجليزي هذا لموسم".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون غدًا الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من البريميرليج والتي ستُقام على ملعب ويذدين ستاديوم.