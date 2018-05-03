«سام وعمار» يناقش الانتخابات اللبنانية في حلقته اليوم على «الحرة»

في حلقته الأسبوعية يناقش برنامج "سام وعمار"، على قناة الحرة، في الحادية عشر مساء اليوم، تداعيات الانتخابات النيابية اللبنانية من منظور الشباب والفكر الليبرالي.

ويناقش البرنامج بالدرجة الأولى تغطية وتحليل التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتطورات الدولية المؤثرة عليها من منظور ليبرالي صريح.

وعمار عبد الحميد هو كاتب وناشط حقوقي سوري أمريكي، وعمل في عدد من أهم المراكز البحثية في واشنطن مثل معهد بروكينجز، أما صامويل تارس "سام" هو باحث مصري وزميل مركز الحرية الدينية في معهد هدسون في واشنطن، وزميل دراسات الشرق الأوسط في معهد هوفر.

ويعد البرنامج موجه للأشخاص "الأكثر قابلية" لسماع أفكار جديدة، تتجاوز الأفكار التقليدية التي رسخت على مدار عقود.

كما يتعامل البرنامج في بعض الأحيان مع بعض التطورات المتعلقة بالولايات المتحدة لتوضيح طبيعتها وأهميتها للمشاهد الإقليمي.