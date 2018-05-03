أفادت دراسة بحثية بأن ما بين 8 إلى 10% من إجمالي السكان في دول الخليج يعانون من مشاكل صحية في منطقة الرقبة، بسبب طول فترات الجلوس أمام المكاتب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الحديثة والأجهزة اللوحية.

وحذرت الدراسة، التي عرضت ضمن مؤتمر الإمارات السادس للعلاج الطبيعي بدبي اليوم الخميس، من أن انحناء الرأس لفترات طويلة نحو الهاتف أو الجهاز اللوحي للتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، يهدد بالإصابة بأمراض عدة في الرقبة والعمود الفقري.

وقالت أمل الشملان رئيسة شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية: إن الطفل إذا جلس على جهاز لوحي أو الهاتف المحمول لمدة ساعة بدون تحرك وفي وضعية الانحناء نحو الجهاز، فإن ذلك يؤدي إلى ضغط على فقرات الرقبة بنسبة تمثل 3 أضعاف الوضع الطبيعي، مشيرة إلى أن الامتناع عن النشاط والحركة والجلوس لفترات زمنية، يعادل الآثار السلبية التي تحدث للمدخن، من حيث أسباب وعوامل الخطورة على القلب والجهاز الدوري.

وأكدت الشملان ان الجلوس لفترات زمنية طويلة والاستمرار على ذلك عدة سنوات، يساعد على الإصابة بتصلب الشرايين والسكري وامراض الجهاز الدوري، مشددة على ضرورة ممارسة النشاط البدني والحركة وعدم المكوث لفقرة زمنية كبيرة خلال أوقات العمل أو أثناء الجلوس في المنزل.

وأشارت في تصريحات صحفية على هامش اليوم الثاني للمؤتمر، الى ان العديد من الدراسات الحديثة عالميا وخليجيا التي عرضت في المؤتمر، حذرت من خطورة استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية على الأطفال، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسمنة في فترة مبكرة جدا.

وتناول المؤتمر موضوعات حول برامج التأهيل للأطفال ذوي الاضطرابات العصبية والعظمية، وأهمية وضع برامج خاصة بتأهيل اللياقة البدنية لهؤلاء الأطفال، وتأثير الجلوس الطويل على اللياقة البدنية، والتدخل المبكر لتقيم الاضطرابات النمائية.