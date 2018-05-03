الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في موقفه ضد إيران

أعلنت جامعة الدول العربية عن تضامنها مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، مؤكدًا أن أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية مرفوضة ومدانة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفًا عربيًا صلبًا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها، مشيرًا إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة هذا الموضوع تعد إطارًا عربيًا فعالًا لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.



وقال إن هذا التطور، الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المُزعزِعة للاستقرار في المنطقة العربية، تستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الايرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.