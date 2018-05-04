السفير الهندى بالقاهرة: الفول والطعمية طعامى الرئيسى

أكد السفير الهندى فى القاهرة، سانجاى باتاتشاريا، أن مصر والهند يجمعهما علاقة شراكة متنامية متعددة الأوجه.

وأشار باتاتشاريا، فى تصريحات صحفية مساء أمس، بمناسبة انتهاء عمله بالقاهرة، إلى أنه استمتع بالسياحة فى جميع أنحاء مصر، وكذلك بالطعام المصرى، وتحديدا الفول والطعمية اللذان أصبحا من الطعام الرئيسى له ولزوجته على الإفطار.

وأوضح باتاتشاريا أن التعاون الاقتصادى بين مصر والهند قد شهد دفعة مهمة فى السنوات الأخيرة، حيث زادت الاستثمارات الهندية فى مصر بشكل كبير خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للهند، كما تنوعت مجالاتها وشهدت دخول ما يقرب من 20 استثمارا هنديا جديدا تركزت فى مجالات سيارات النقل والهواتف الذكية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السفير الهندى المنتقل لتمثيل بلاده فى تركيا، أن هناك تعاونا بين الحكومتين المصرية والهندية فى مجال خطط التنمية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن وهناك ما يقرب من 7 مشروعات تنمية تقدمت بها الحكومة المصرية للاستفادة من خط الائتمان الذى تقدمه الحكومة الهندية ويبلغ قيمته 10 ملايين دولار، منوها أن تلك المشروعات سيتم الموافقة عليها خلال الشهور القادمة.

وتابع باتاتشاريا: «هناك أيضا العديد من الاستثمارات المصرية فى الهند، وتم خلال الفترة الأخيرة بحث زيادتها، لا سيما وأن العديد من المستثمرين المصريين مهتمون للغاية بالتصنيع فى الهند».

وذكر باتاتشاريا، أن الشركات الهندية لديها اهتمام كبير بالسوق المصرية خاصة لما تتمتع بها من أهمية بالنسبة للموقع والتنافسية العالمية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات رفيعة المستوى متبادلة بين البلدين لدعم التعاون المشترك، وأن وزير الاتصالات الهندى سيزور مصر قريبا يليها زيارة مهمة لوزير الدفاع الهندى، ومن المنتظر قيام فضيلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، ود.على عبدالعال رئيس البرلمان، بزيارة قريبة إلى الهند أيضا.