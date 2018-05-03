«الشباب والرياضة»: 190 ألف جنيه لدعم الأندية بالوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، اليوم الخميس، أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة وافق على دعم الأندية الرياضية بالمحافظة بمبلغ 190 ألف جنيه، وذلك ضمن الاعتمادات المالية بالمرحلة الثانية من الدعم الذي تقدمه الوزارة للأندية الرياضية.

وقال «شوقي»، إن الأندية المستفيدة هي نادي الوادي الجديد الرياضي، والداخلة، وباريس، والهنداو، وشباب العمال، والهجن والفروسية، وبلاط الرياضي، والفرافرة الرياضي، ونادي شباب مصر؛ لضمان إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة على مدار العام المالي ودعم الفرق الرياضية المختلفة لضمان الاهتمام الكامل بالشباب في جميع مراكز المحافظة.