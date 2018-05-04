أتلتيكو مدريد يغتال أحلام أرسنال ويصعد لنهائي الدوري الأوروبي

واصل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تحقيق حلمه نحو التتويج ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه أرسنال الانجليزي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الخميس.

وكانت مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، انتهت بالتعادل 1 / 1، ليحجز الفريق الإسباني بطاقة التأهل للنهائي بفوزه 2 / 1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، تقمص المهاجم المخضرم دييجو كوستا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، من متابعة لتمريرة بينية رائعة من زميله الفرنسي أنطوان جريزمان انفرد على إثرها بالمرمى ووضع الكرة على يسار حارس مرمى الفريق اللندني.

وبتلك النتيجة، اغتال أتلتيكو أحلام أرسنال في التتويج بالدوري الأوروبي، لتتبخر آخر أحلام الفريق اللندني في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وضرب أتلتيكو موعدا في المباراة النهائية، التي ستقام في 16 مايو الجاري بمدينة ليون الفرنسية، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريد بول سالزبورج النمساوي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويذكر أن الفائز بلقب الدوري الأوروبي سوف يتأهل لمرحلة المجموعات مباشرة ببطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.