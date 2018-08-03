مقتل شخصين وفقدان 3 جراء انهيار منجم في المكسيك

لقي شخصان حتفهما وفُقد ثلاثة آخرون في وسط المكسيك، جراء انهيار منجم يوم الخميس، حسبما أفاد مسؤولون محليون.



ووقع الحادث في منجم رخام في بلدة دينجانتزا بولاية هيدالجو.



ووفقًا لبيان صادر عن حكومة الولاية، فإن مركبة كانت تسير على طريق يحيط بالمنجم عندما انهارت الأرض تحتها.



وكشفت السلطات عن أنه كان هناك ثمانية أشخاص في المنجم، لكن ثلاثة تمكنوا من الفرار في وقت الانهيار وطلبوا المساعدة من السلطات، ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.



وأشار حاكم الولاية إلى أنه تم سماع أنين بين الأنقاض والصخور، مما يؤشر إلى إمكانية أن يكون هناك ناجون إضافيون. وأوضح أنه تم تحديد مكانين من المرجح أن يكون هؤلاء الأشخاص فيه.



وتم نشر فرق إنقاذ في موقع الحادث في محاولة لإخراج الناجين المحتملين.