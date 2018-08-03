قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بذلا مجهودًا كبيرًا على مدار عام ونصف في حصر شامل لكافة الصناديق والحسابات الخاصة بمصر، موضحًا أن أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة تصل إلى 30 مليار جنيه، وتخضع لمراقبة لحظية من وزارة المالية من خلال النظام الإلكتروني.



وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الموازنة العامة للدولة كانت تحصل كل عام على 15% من إيراد الصناديق الخاصة، إلا أن القانون الجديد الذي صدر اليوم نص على أخذ نسب مختلفة وفقًا لرصيد الحساب أو الصندوق في نهاية العام المالي، مشيرًا إلى عدم حصول خزينة الدولة على أية مبالغ من الصناديق والحسابات الخاصة التي يقل رصيدها عن 5 ملايين جنيه نهاية العام، بينما تحصل على نسبة 5% من الصناديق والحسابات التي يصل رصيدها إلى 7.5 ملايين، ونسبة 10% لمن يصل رصيدها حتى 15 مليون جنيه، ونسبة 15% لمن يزيد رصيدها عن 15 مليون جنيه.



وأوضح أن الهدف من اقتطاع هذه النسب من رصيد الصناديق والحسابات الخاصة هو توفير إيراد للخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى وجود استثناءات مهمة في القانون، بوجود صناديق لا تحصل خزينة الدولة على نسب منها وهي صناديق وحسابات بمجالات البحث العلمي والصحة والمستشفيات الجامعية ومديريات الصحة المتصلة بتحسين الصحة والحسابات الممولة بمنح أو قروض.



وأشار إلى وجود أوضاع تحتم وجود صناديق وحسابات خاصة لهيئات اقتصادية نظرًا لطبيعة عملها، مثل الهيئة العامة للبترول التي تتمتع بطبيعة خاصة وأداء عمل يتطلب مرونة خاصة وحسابات في بنوك تجارية أو بالبنك المركزي لتوفير آلية عمل مرنة للغاية، ومثل الحسابات المنشأة نتيجة المنح، موضحًا أن الجهات المانحة تشترط فتح حساب خاص لترى هل يتم صرف المنح فيما تم الاتفاق عليه لغرض المنحة أم لا.



وذكر أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة تعمل بلوائح غير معتمدة بالفعل، نظرًا لوجود حالة خلاف بين وزارة المالية وإدارة الصندوق على طبيعة الإيراد والتوجيه الصحيح له، والبعض الآخر منها يعمل دون إقرار للائحة المالية، إلا أن الجميع يخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ورقابة الجهاز المركزي للحسابات بعد الصرف.



وأكد أن كافة الحسابات تم ربطها بنظام إدارة المعلومات المالية للدولة، ما يمكن وزارة المالية من الرقابة اللحظية لكل إيرادات ومصروفات الصندوق أو الحساب الخاص.