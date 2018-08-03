المسابقات تعلن عقوبات الجولة الأولي من الدوري

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أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين باتحاد الكرة، اعتماد أول قراراتها لمباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

القرار الأول الصادر من لجنة المسابقات جاء ، بإيقاف عماد بدرة إدارى فريق بتروجت مباراتين للاشتباك مع لاعب الزمالك أحمد فتوح فى اللقاء الذى أقيم الثلاثاء الماضى و انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى الأسبوع الأول للدورى.

كما اعتمدت لجنة المسابقات إيقاف محمد سمير مدافع المقاولون العرب مباراة واحدة للطرد أمام الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1، وذلك وفقا للائحة دون أى عقوبات إضافية رغم تهجم اللاعب على حكم اللقاء طارق مجدى.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة باقى قرارات الأسبوع الأول غداً عقب إنتهاء مباراتى اليوم والتى تجمع المقاصة و سموحه و إنبي و بيراميدز.