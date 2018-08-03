النصر : الجماهير ستتكفل بشراء لاعب للفريق

كشف عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي بنادي النصر، أن جماهير الأخير ستتكفل بجلب أحد اللاعبين لصفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر عبدالله بن زنان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريده جاء فيها :"جماهير النصر، تبقى للنصر لاعبان في مراكز مهمة، ولكي تكتمل الفخامة فإدارة النصر ممثلة في سعود آل سويلم ستتكفل بلاعب، واللاعب الآخر ستتكفل به جماهير الوفاء من خلال مبادرة ادعم ناديك، الليلة ستجلبون للنصر قيمة لاعب بإذن الله، أثق بالله ثم بكم، لاعب علينا ولاعب عالسويلم".

وجاءت تغريده عبدالله بن زنان مرفقة بصورة للجماهير تحثهم على المشاركة في مبادرة ادعم ناديك.

يشار إلى أن النصر أعلن في الساعات الأولى من صباح الجمعة إتمام تعاقده مع النيجيري أحمد موسى، لمدة 4 أعوام مقبلة.