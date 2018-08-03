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24 لاعبا في قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

محمود عيسى
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 5:05 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 5:05 م

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري، والمقرر لها غداً السبت ضمن الاسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك كان فقد نقطتين في أول مباراة للفريق الأبيض في بطولة الدوري، بعدما تعادل سلبياً مع فريق بتروجت، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي.

وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس كلا من

في حراسة المرمي: محمود جنش.. وعماد السيد

في خط الدفاع: محمد عبدالغني.. محمود علاء… محمود حمدي الونش.. حمدي النقاز.. حازم امام.. بهاء مجدي… أحمد أبوالفتوح.

في خط الوسط: محمود عبدالعاطي دونجا.. طارق حامد.. محمود عبدالعزيز.. محمد حسن.. عبدالله جمعة.. محمود كهربا.. ابراهيم حسن.. مصطفي فتحي..محمد عنتر .. محمد ابراهيم.. وأيمن حفني.

في خط الهجوم: كاسونجو.. عمر السعيد.. حميد أحداد.. يوسف اوباما


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