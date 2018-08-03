أكثر من مليون شخص يشاركون في استطلاع بشأن نظام التوقيت الصيفي في أوروبا

ذكر مسؤولون بالاتحاد الاوروبي أن استطلاعا على الانترنت شمل أنحاء مختلفة من أوروبا، بشأن وقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يقصد به تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة في فصل الصيف، اهتماما واسعا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في تصريحات صحفية: "نحن فقط في منتصف الطريق بشأن الاستطلاع وسجلنا أكثر من مليون رد". وبلغ عدد المشاركين أكثر من 500 ألف في الأيام الثلاثة الأولى وحدها.

ويسأل الاستطلاع، الذي بدأ في يوليو الماضي ويستمر حتى 16 أغسطس الجاري، مواطني الاتحاد الاوروبي ما إذا كانوا سيفضلون إلغاء التوقيت الصيفي وما إذا كانوا سيفضلون نظام التوقيت الصيفي أو الشتوي.

استنادا لتلك النتائج، بالإضافة إلى نتائج دراسات أخرى، تريد المفوضية بعد ذلك اتخاذ قرار حول اقتراح لإلغاء التوقيت الصيفي في الاتحاد الاوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي، بالاضافة إلى العديد من الدول الاعضاء ، قد طلبت بالفعل من المفوضية مراجعة الممارسات الحالية لضبط التوقيت في الربيع والخريف ودراسة ما إذا كان سيتعين تغييرها.