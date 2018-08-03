سحب أحقية «التنافس كرياضي مستقل» من الروسي ليسينكو

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة تجريد الروسي دانيل ليسينكو، وصيف بطل العالم في الوثب العالي، من حق المشاركة في المنافسات كرياضي مستقل.



وذكر الاتحاد "اتخذ القرار نظرا لعدم تقديم السيد ليسينكو المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده... ولعدم تواجده تحسبا للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات، خارج المنافسات، من قبل وحدة النزاهة في ألعاب القوى."



ولم يعد ليسينكو بذلك مؤهلا للمشاركة في البطولة الأوروبية لألعاب القوى التي تنطلق في العاصمة الألمانية برلين يوم الاثنين المقبل.



ويخضع الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف منذ نوفمبر 2015 بسبب ادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة ، للمنشطات بين الرياضيين الروس.



وحرم فريق ألعاب القوى الروسي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، لكن جرى السماح لمحترفة الوثب الطويل داريا كليشينا ، المقيمة في الولايات المتحدة، بالمشاركة كرياضية مستقلة.



وفي الوقت الحالي، يتمتع أكثر من 70 رياضيا روسيا ، على رأسهم ماريا لاسيتسكيني بطلة العالم في الوثب العالي ، بحق المشاركة في المنافسات الدولية كرياضيين مستقلين، بعد إعلان أحقيتهم في المشاركة من قبل الاتحاد الدولي عبر معايير صارمة منها الخضوع لاختبارات المنشطات بشكل متكرر ومستقل.