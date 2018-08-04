مدرب بيراميدز ينتقد ملعب بتروسبورت

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أنتقد ألبرتو فايلنتم نيتو المدير الفني لنادي بيراميدز ملعب بتروسبورت والذي أقُيم عليه مباراة فريقه أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز والتي أنتهت بفوز بيراميدز بهدف وحيد.

وقال نيتو في تصريحات عقب نهاية المباراة أن ملعب بتروسبورت ضيق جدا مقارنة بالمساحة القانونية المقررة من قبل الفيفا، مؤكدًا أن ملعب المباراة ليس سببا في أداء الفريق السئ.

وأضاف: "لقد بدأنا من الصفر واللاعبين قدموا ما عليهم خلال المباراة وقاموا بتفيذ التوجيهات بشكل جيد وحاربنا من أجل تحقيق الفوز في المباراة".

وأضاف:"اللاعبين البرازيلين في بيراميدز لم يقدموا ما لديهم في المباراة مشيرا إلى أنهم يسعون لإظهار قدراتهم الحقيقة في الفترة المقبلة".

وفاز فريق بيراميدز على إنبي بهدف سجله محمد مجدي قفشة في الدقيقة 94 من زمن المباراة من ركلة حرة.