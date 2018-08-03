مقتل 29 شخصا في تفجير مسجد شيعي شرقي أفغانستان

قال مسؤول محلي إن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم لدى اقتحام انتحاريين مسجدا للشيعة في مدينة جارديز بإقليم باكتيا شرقي أفغانستان.

وقال عبد الله حسرت، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن 81 شخصا على الأقل أصيبوا في الحادث.

وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة، حيث بات العديد منهم في حالة خطيرة، بحسب ولايات خان أحمد زاي، رئيس إدارة الصحة بإقليم باكتيا.

وكان مهاجمان انتحاريان، يرتديان ملابس نسائية ومسلحان ببنادق، دخلا المسجد الشيعي، خلال صلاة الجمعة، وبدآ بإطلاق النار على المصلين ثم فجرا نفسيهما، طبقا لما ذكره ساردار والي، المتحدث باسم رئيس شرطة إقليم باكتيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، ونفت طالبان التورط في الهجوم بأي صورة. وتستهدف عناصر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بشكل منتظم الشيعة في أفغانستان.

وذكر حسرت أن نحو 200 عائلة شيعية تعيش في منطقة خوجة حسن في جارديز بإقليم باكتيا ذي الأغلبية البشتونية.

وباكتيا أحد الأقاليم الأكثر عرضة للاضطرابات والمعارك في شرق أفغانستان، وحافظت شبكة حقاني، وهي فرع من حركة طالبان الأفغانية، على معاقلها هناك لسنوات.