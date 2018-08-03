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فيديو.. نائب ينفعل على أسامة كمال بسبب زيادة الضرائب على الدخل

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 2:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 2:14 ص
انفعل النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، خلال مناقشته أسباب تقدمه بمشروع تعديل قانون الضرائب على الدخل، لرفع الضرائب على أصحاب الدخول التي تزيد عن مليون جنيه إلى 30% من حجم الدخل، ليرد الإعلامي أسامة كمال: «زعلان ليه؟ إحنا جايبينك تعرض وجهة نظرك».

وأضاف الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس: «حضرتك نائب عن الشعب وليس عن الحكومة، وأنا ماشوفتش قبل كده نائب عن الشعب يطلب من الحكومة إنها تاخد فلوس زيادة من الشعب»، ليزداد انفعال النائب خلال الحديث.

وقال النائب: «اللي بنتكلم فيه دلوقتي هيعود على المواطن الغلبان اللي بياخد ألفين جنيه و3 آلاف جنيه، ومش هيضره في حاجة»، ليرد «كمال»: «عايز أسألك سؤال بس والنبي؟ زعلان ليه؟ بتزعقلي ليه؟ والمواطن اللي مش غلبان اللي بياخد 27 ألف جنيه في مجلس النواب أخباره إيه؟ هيدفع ضرائب عليهم؟».


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