عائلة بن لادن: شعرنا بالخجل لتورطه فى هجمات 11 سبتمبر

نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم، مقابلة مع والدة زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، وذلك لأول مرة بعد 7 سنوات من مقتله، تناولت حياة نجلها منذ طفولته، وحتى آخر لقاء جمعهما عام 1999.

وأجرى المقابلة مراسل الصحيفة البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط مارتن شولوف فى منزل العائلة فى جدة بحضور أخويه غير الأشقاء أحمد وحسن، وزوج والدته، محمد العطاس.

ووصفت عليا خلال المقابلة ابنها أسامة بأنه كان خجولا، ومتفوقا فى دراسته، ولكن عندما أصبح فى العشرينيات من عمره أصبح له شخصية قوية بينما كان يدرس الاقتصاد فى جامعة الملك عبدالعزيز فى جدة، حيث تحول فكره إلى التطرف.

وأشارت عليا إلى أن أناسا فى الجامعة أثروا على شخصية أسامة حيث أصبح «رجلا مختلفا»، مضيفة أن أحد الرجال الذين قابلهم فى الجامعة هو عبدالله عزام، العضو فى جماعة الإخوان المسلمين الذى طردته السعودية وأصبح المستشار الروحى لأسامة.

وذكرت العائلة أنها التقت أسامة فى أفغانستان لآخر مرة عام 1999، حيث زارته مرتين فى قصره خارج قندهار، وكان سعيدا للغاية لاستقبالنا».

وقال أخواه غير الأشقاء أن والدتهما، على الرغم من مرور 17 عاما على أحداث 11 سبتمبر 2001 لكنها لا تزال فى حالة انكار بشأن ما حدث لأسامة. كما وصف الأخوان شعور العائلة بعد هجمات 11 سبتمبر مؤكدين صدمتهما الكبيرة، وأضافا شعرنا بشعور غريب جدا. وعرفنا منذ البداية (أنه كان أسامة)، خلال الـ 48 ساعة الأولى. شعرنا جميعا بالخجل منه. كنا نعلم أننا جميعا سنواجه عواقب رهيبة».