رحلة نيلية للوفود العربية لتنس الطاولة

نظمت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية التنس الطاولة برئاسة معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري رحلة نيلية علي صفحة النيل الخالد بإحدى المراكب العائمة ضمت وفود 16 دولة المشاركة بالبطولة إلى جانب مصر المضيف
حرصت الوفود المشاركة علي التقاط الصور التذكارية ،، استمرت الرحلة لمدة ساعتين استمتعوا خلالها بمعالم القاهرة الساحرة ،، تخللها حفل عشاء بمصاحبة الموسيقي وعروض التنورة والفلكورية بالإضافة إلي سحر النيل
من جانبه اهدى علي المادح نائب رئيس الاتحاد البحريني درع الاتحاد ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة.