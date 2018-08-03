مرشح المعارضة في مالي يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية

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قال مرشح المعارضة الرئيسية في مالي سومايلا سيسي اليوم الجمعة، إنه يرفض نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد وستجرى جولة إعادة بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا.

وذكر سيسي للصحفيين في العاصمة باماكو " أقولها بصوت عال وقوي. هذه النتائج لا تعكس إرادة الماليين".

وأضاف أن "هذه هي نتائج الاحتيال، وملء مخزٍ لصندوق الاقتراع لصالح (كيتا) إنها ثمار مخالفات جسيمة وانتهاكات متعمدة لقانون الانتخابات"، مشيرًا إلى اعتزامه الطعن أمام المحكمة الدستورية.

ولم يتمكن كيتا ولا سيسي من الحصول على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يوليو

ووفقا للجنة الانتخابية، حصل كيتا على 41.4 بالمئة من الأصوات، يليه سيسي بنسبة 17.8 بالمئة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في 12 أغسطس الجاري.