مقتل 4 من «حركة الشباب» الصومالية في ضربة جوية أمريكية

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 أعضاء من حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، في ضربة جوية شُنت على بعد حوالي 119 كيلومترا شمال غرب العاصمة مقديشيو.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - إن الضربة التي تم شنها أمس الخميس تعد التاسعة عشرة التي يتم تنفيذها خلال هذا العام ضد حركة "الشباب"، مضيفة أنه في تقديرها، لم تسفر الضربة عن سقوط قتلى من المدنيين.

كما نفذ الجيش الأمريكي عددا من الضربات بطائرات دون طيار، ضد تواجد محدود لمقاتلين على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال الصومال.