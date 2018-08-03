الامارات تستعد لـ«مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي»

تستضيف دبي النسخة الـ10 من «مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي»، التي تقام يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر، وحتى الجمعة 7 من نفس الشهر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

والمهرجان من أكبر البطولات التي تقام حول «فن إعداد القهوة» من حيث القيمة المالية، ومشاركة مجموعة متميزة من أهم المختصين في مجال «الباريستا» من أنحاء العالم، الذين يستعرضوا مهاراتهم ليتنافسوا في المسابقة، بتقديم قهوة الإسبريسو وقهوة اللاتيه، ومهارات تخمير القهوة، وفنون اختيار وتقديم المأكولات.

وتقدّر جوائزالمهرجان بأكثر من 50 ألف دولار أميركي، حيث تبلغ قيمة جائزة الفائز الأول 40 ألف دولار أميركي.

ويعد «مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي»، أكبر حدث متخصص في مجال القهوة والشاي في الشرق الأوسط، ويدعم عدد من الفعاليات الرائدة في هذا القطاع، مثل «بطولات دبي الدولية للقهوة»، التي تعتبر من أهم المسابقات في هذا الحدث، ويتم فيها تقييم مهارات المشاركين في إعداد القهوة.