وزير الشباب: نعمل عل نشر ثقافة الجري بالمجتمع المصري

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على ترسيخ ونشر ثقافة الجري بالمجتمع المصري، من خلال إقامة مارثون رياضي أسبوعي في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «صبحي»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الوزارة تستهدف نشر ثقافة المشي والجري لشباب مصر ليس في محافظة القاهرة فقط بل في جميع المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى تناول التنمية الرياضية كمحورًا أساسيًا في المؤتمر السادس للشباب.

وتابع: «بخلاف مارثون الجري، والتنمية الرياضة فيالمحافظات، ندعم أيضًا الخدمة المجتمعية والبيئية بمشاركة الشباب والتعاون مع الوزارات المعنية، لتنظيف وتجميل الشوارع»، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية؛ لتنظيف وتجميل شوارع القاهرة والمحافظات.