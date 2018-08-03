ماكرون يعقد جلسة مباحثات بمقره الصيفي مع رئيسة وزراء بريطانيا

عقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم/الجمعة/، جلسة مباحثات مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وذلك بمقره الصيفي بقصر "بريجانسون" بجنوب فرنسا.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات عددًا من القضايا لا سيما ملف "بريكست" في ظل تعثر المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتنظيم عملية الخروج ووضع أسس لعلاقات مستقبلية.

كما من المنتظر أن تعرض ماي على ماكرون الكتاب الأبيض الذي نشرته لندن في يوليو مع مقترحات لتحديد العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتشارك ماي مع زوجها فيليب في عشاء خاص مع ماكرون وزوجته، في هذا المقر الذي يمضي فيه الرئيس الفرنسي إجازته الصيفية، وذلك بعد عقد اجتماع عمل.

ولم يستخدم مقر بريجانسون المخصص للرئاسة منذ خمسين عامًا إلا نادرًا لغايات دبلوماسية باستثناء حفلات استقبال المستشار الألماني هلموت كول من قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران عام 1985 أو عند استقبال جاك شيراك لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2004.