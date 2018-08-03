20 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

أستقر محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري علي اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمقررة غدا السبت علي ستاد بتروسبورت ، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز .
وجاءات قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى : الهاني سليمان ، محمود الغرباوي - محمود الزنفلي
خط الدفاع : كريم الديب ، رمزي خالد ، محمد جبر ، ويلسون ، محمود رزق ، مروان النجار ، محمد عادل
خط الوسط : نور السيد ، ديدييه كوريه ، أحمد مجدي ، خالد الغندور ، فوزي الحناوي ، أحمد الألفي .
خط الهجوم : بناهيني ، خالد قمر ، محمد ناجي جدو ، محمد عبد المجيد .
و يغيب عن المباراة رزاق سيسييه ، أحمد داوودا بسبب الشرط بين الاتحاد والزمالك الذي يمنع مشاركة الثنائي المعار أمام فريقهم السابق ، كما يغيب محمد بازوكا مدافع الفريق بسبب الإصابة