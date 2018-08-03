20 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

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أستقر محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري علي اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمقررة غدا السبت علي ستاد بتروسبورت ، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءات قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان ، محمود الغرباوي - محمود الزنفلي

خط الدفاع : كريم الديب ، رمزي خالد ، محمد جبر ، ويلسون ، محمود رزق ، مروان النجار ، محمد عادل

خط الوسط : نور السيد ، ديدييه كوريه ، أحمد مجدي ، خالد الغندور ، فوزي الحناوي ، أحمد الألفي .

خط الهجوم : بناهيني ، خالد قمر ، محمد ناجي جدو ، محمد عبد المجيد .

و يغيب عن المباراة رزاق سيسييه ، أحمد داوودا بسبب الشرط بين الاتحاد والزمالك الذي يمنع مشاركة الثنائي المعار أمام فريقهم السابق ، كما يغيب محمد بازوكا مدافع الفريق بسبب الإصابة