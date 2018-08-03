ميليشيات الحوثي تعتقل العشرات في صنعاء

اعتقلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، عشرات الشباب في صنعاء باليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصدر أمني يمني - لم تسمه - قوله: "إن أطقما أمنية تابعة للميليشيا الحوثية داهمت حي (بيت بوس) ومنطقة (حدة)، واعتقلت عشرات الشباب في تلك الأحياء، إضافة إلى اقتحام منازل آخرين"، لافتا إلى أن الميليشيات أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار الأمني في صنعاء، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي شنتها.

وأوضح أن آباء المعتقلين قدموا بلاغات إلى أقسام الشرطة في تلك المناطق لمعرفة مصير أبنائهم، مشيرا إلى أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى سجون خاصة بالميليشيا الحوثية.

وكان ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيات الحوثي قد قُتلوا في معارك عنيفة مع الجيش اليمني بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري، إن عناصر الميليشيات لقت حتفها في معارك مع الجيش اليمني بمناطق الهيجة والعقدة والغرفة بمديرية المصلوب، أثناء تقدم الجيش اليمني إلى تلك المواقع.

كما ارتدى الحوثيون الزي المدني بدلاً من العسكري أثناء المعركة، كحيلة لمنع الجيش اليمني من القبض عليهم، ولاذ من تمكن منهم بالفرار، مخلفين عشرات الجثث، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة، ضبطتها قوات الجيش.

وكان الجيش اليمني قد حرر، بدعم من التحالف العربي، في يوليو المنقضي، سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية برط في الجوف.