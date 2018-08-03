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طلعت يوسف يعلن تشكيل المقاصة الرسمي لمباراة سموحة

محمود عيسى
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 5:33 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 5:33 م

 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة سموحة ، التي تنطلق في تمام السادسة مساءاليوم ، على ملعب المقاولون العرب ضمن الاسبوع الاول للدوري.

وضم تشكيل الفريق : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ، عصام صبحي ،أحمد عبد العزيز مودى ، محمد دبش ، محمود وحيد لخط الدفاع

أحمد محسن – محمد تونى – ايريك تراوري – صلاح عاشور – صلاح ريكو خط الوسط عمر بسام خط الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء محمد حمدي في حراسة المرمي ، شريف حازم ، وليد عادل ، باولن فوافي ، محمد رمضان ، مروان حمدي ، أسامة جلال

ويغيب عن الفريق الغاني جون أنطوي للإيقاف بسب الانذار الثالث.


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