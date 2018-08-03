تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط سيارة فنطاس أثناء تجميع 5000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث يفيد تمكن ضابط إدارة تأمين الطرق بالمديريه والقوه المرافقه والمعينين خدمة القول الأمني للمرور بالقطاع الأول ( س 6 ) بالطريق الدولى الساحلي دائرة مركز شرطة كفر الدوار من ضبط سياره ( نقل بفنطاس ) قيادة 《ع ال ط 》36 سنةسائق ومقيم مركز قرية كينج عثمان دائرة المركز عقب خروجها من محطة وقود توتال بالطريق الدولي الساحلي محمله بكميه 5000 لتر مواد بتروليه ( سولار )

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد البتروليه المضبوطه وقيامه بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وأضاف أنه كان في طريقه لتفريغ الحموله بإحدى الكسارات بقرية أبيس دائرة المركز

تم التحفظ على السياره وتفريغ حمولتهما بإحدى محطات الوقود بمعرفة مسئولى التموين

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه