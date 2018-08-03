إجلاء آلاف المواطنين من مدينة بوتسدام الألمانية بسبب قنبلة من مخلفات الحرب

سوف يضطر نحو 3 آلاف مواطن في وسط مدينة بوتسدام الألمانية إلى مغادرة منازلهم اليوم الجمعة بسبب إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

كما سيجرى إخلاء وزارات تابعة للحكومة المحلية لولاية براندنبورج ومقر رئاسة الشرطة الاتحادية، حيث تدخل مباني هذه المؤسسات في نطاق المساحة المحظورة حول مكان قنبلة، والتي تبلغ نحو 800 متر.

ومن المخطط أيضا وقف حركة القطارات بين محطة القطار الرئيسية لبوتسدام ومحطة قطارات الضواحي "بابلسبرج" خلال عملية إبطال مفعول القنبلة، ذلك إلى جانب وقف حركة الحافلات وقطارات الضواحي في المنطقة.

وقالت متحدثة باسم إدارة المدينة إن القنبلة، التي تم العثور عليها على عمق نحو 60 سنتيمترا وتزن نحو 250 كيلوجراما، بها تشوهات طفيفة، مضيفة أنه سيجرى إبطال مفعولها أو تفجيرها على نحو محكم بحسب ما يقتضيه الأمر.

ويشارك في عملية الإجلاء نحو 200 فرد من إدارة المدينة وقوات الدفاع المدني والشرطة.